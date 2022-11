Qatar 2022 | De Bruyne | «Lukaku un fratello | ma Haaland è speciale»

(Di venerdì 25 novembre 2022) Le parole di Desu chi preferisce tra: «scelgo, ma voglio molto bene a Rom, è il mio fratellino» Raggiunto dal ritiro del Belgio, Kevin Deha risposto ad una domanda molto scomoda: chi preferiva come compagno di reparto in attacco tra. Di seguito le sue parole. «Non è molto carino farmi questa domanda (sorride, ndr), ma scelgoperché ha un qualcosa di. Voglio molto bene a Rom, è il mio fratellino. Ma Erling è un giocatoree ce l’ha dimostrato sin qui nel Manchester City. Rom ha segnato 300-400 gol,può arrivare ad 800-900-1000 reti. Le sue caratteristiche e le sue abilità realizzative sono esagerate. Detto ...

, Argentina dentro o fuori: Leo Messi si gioca tutto . Argentina - Messico, Orsato concede il bis sognando la finale . Argentina, dopo l'esordio shock c'è il Messico: vittoria o abisso. L'1 ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Al Bayt Stadium va in scena il match valido per la seconda giornata del Mondiale intra Inghilterra e Stati ...Nuovo episodio increscioso sugli spalti dei Mondiali in Qatar. Durante la seconda gara del gruppo B, con in campo Iran e Galles, una maglia… Leggi ...Doha, 25 nov. - (Adnkronos) - "Noi non avremo i nomi dell'Olanda ma abbiamo il coraggio di lottare. I ragazzi si sono resi conto di essere all'altezza di tutti i nostri avversari. Questi ...