Qatar 2022 | Al Bano | diritti Lgbt? “Se sei a casa di altri devi rispettare le loro regole”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) – La Fifa ha vietato ai giocatori delle nazionali che partecipano ai mondiali di calcio di indossare la fascia a sostegno deiq+? ”Ha fatto bene, quando si va indibisognaledi quella. Se vai in un paese e esistonoancestrali, anche se non le condividi lerispettate perché sei ospite a”. Così Alall’Adnkronos. ”Bisogna nascere in quel paesi per capirne la mentalità – dice il cantante – questo ci serva di lezione perché non bisogna mai dimenticare quanto siamo fortunati a vivere in Italia, nonostante tutto. Io ragiono da uomo fortunato perché sono nato in un paese dove la libertà sfocia spesso nel ...