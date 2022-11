Putin abbandonato da un altro alleato | il premier armeno rifiuta di farsi fotografare al suo fianco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) Si allunga la lista degli alleati più stretti che stanno cercando di allontanarsi da Vladimir. L’ultimo episodio riguarda l’Armenia e si è registrato nel corso dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Otsc) ospitato proprio da Yerevan e al quale hanno partecipato, oltre a Russia e Armenia, anche Bielorussia, Kazakistan (Paese che sta prendendo le distanze da Mosca), il Kirghizistan e il Tagikistan. A creare un caso diplomatico è stato il primo ministro, Nikol Pashinyan, che ha fatto di tutto, anche in maniera plateale, per nonaccanto al capo del Cremlino. E alla fine non ha neppure firmato la dichiarazione congiunta. Un atteggiamento che non è piaciuto a Vladimire al suodi ferro, il presidente ...