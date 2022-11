Psg | Galtier incredulo | lo ha detto sul Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tra le protagoniste assolute in Champions, c’è ilche sarà impegnato negli gli ottavi di finale il 21 Febbraio 2023, affrontando l’Eintracht Francoforte guidato da Oliver Glasner. L’allenatore austriaco ha portato i propri uomini agli ottavi di Champions, arrivando secondo in classifica nel girone solamente ad un punto di distacco dal Tottenham di Antonio Conte. Gli uomini di Luciano Spalletti, oltre a fare bene in campionato, hanno saputo imporsi anche in Europa, attirando l’attenzione di grandi squadre e soprattutto grandi allenatori. A parlare delè un altro allenatore, tra i protagonisti in Champions League., tecnico del PSG, non ha risparmiato elogi al club partenopeo, parlando di quelli che sono i migliori club secondo lui nella massima competizione UEFA., Il tecnico del PSG ...