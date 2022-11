Provincia di Napoli | domani 26 novembre scuole chiuse per maltempo

(Di venerdì 25 novembre 2022)anche nell’area a nord di. Dopo l’ordinanza firmata dal sindaco di, Gaetano Manfredi, in queste ore si sono aggiunti, nell’elenco dei comuni che hanno optato per la sospensione delle lezioni, anche Pozzuoli, Monte di Procida, Casoria, Acerra e Scafati. Indihanno optato per la chiusura degli istituti scolastici anche L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Fanpage.it

La Nazionale tornerà a giocare aquasi 10 anni dopo la partita delle qualificazioni al Mondiale 2014 contro l'Armenia, disputato il 15 ottobre 2013 e finito 2 - 2 con i gol di Alessandro ...In questi giorni l'avvicinamento all'anniversario è stato caratterizzato dal forte aumento delle presenze di persone che asi sono recate al largo di via De Deo ai Quartieri spagnoli, dove c'è ... Ad oggi la sola provincia di Napoli ha 422mila persone (164mila famiglie) col Reddito di cittadinanza window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-f9d38a2c-5b7f-ff3d-d9b8-f528939d1e ...ilgazzettinovesuviano.com utilizza cookies tecnici per offrirti un'esperienza di navigazione migliore e cookies di statistica ed analisi di terze parti. Se vuoi saperne di più e capire come negare il ...