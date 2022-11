Prostitute uccise a Prati | i risultati dell’autopsia | quanta violenza dal killer

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma – Sono state decine le coltellate inferte da Giandavide De Pau alle tre donne trovate morte nel quartiere, a Roma, lo scorso 17 novembre. L’uomo, accusato di aver ucciso duecinesi ed una colombiana, si trova in carcere a Regina Coeli (leggi qui) I fendenti hanno raggiunto le donne in varie parti del corpo tra cui collo, schiena e testa. È quanto emerge dall’autopsie svolte sul corpo delle tre donne. Resta tuttavia da accertare se l’arma utilizzata sia la stessa per tutti i delitti. L’autopsia segue gli ultimi aggiornamenti, secondo i quali nuovi dettagli erano emersi dal video del cellulare, abbandonato da De Pau nella casa delle prime due vittime. Gli inquirenti intanto stanno tentando di verificare se i tre omicidi siano stati “pianificati” e “premeditati”. (Fonte Ansa) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...

