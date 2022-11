Probabili formazioni Tunisia-Australia | seconda giornata Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ledi, match delladella fase a gironi deidi. Le due squadre cercano punti in ottica qualificazione. La squadra tunisina vuole confermare i bei passi in avanti sfoggiati contro la Danimarca. Compatta, ordinata e qualitatica. Khazri e compagni cercano la prima vittoria ma dovranno farlo contro gli oceanici, che non vogliono essere comparsa in questo torneo iridato che si sta rivelando intrigante. Le sorprese sono dietro l’angolo,si candidano ad outider. Si gioca sabato 26 novembre alle 11:00. Potrete seguire la partita sui canali Rai.– Pochi cambi per il Ct Jalel Kadri. Anzi, ...