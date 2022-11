Probabili formazioni Iran-Stati Uniti | Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ledi, match valido per la terza giornata deidi. Ultima sfida nella fase a gironi per le due Nazionali, con glinettamente favoriti per la vittoria finale. Appuntamento martedì 29 novembre alle ore 20 all’Al Thumama Stadium di Doha. Ecco ledel match. QUI– Difesa a cinque per la squadra di Queiroz. Taremi guida ancora l’attacco insieme a Jahanbakhsh. QUI– Qualità davanti per Berhalter con Weah e Pulisic nel tridente offensivo insieme a Sargent. Il 20enne Reyna potrebbe trovare spazio dal primo minuto...