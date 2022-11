Premio industria Felix per Bari Multiservizi

(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) -, 25 novembre 2022. Il– L'Italia che compete, organizzato dall'associazione culturale, è riservato alle eccellenze imprenditoriali con bilanci virtuosi, e nasce nel 2015 come sperimentazione regionale in Puglia da un'inchiesta del giornalista Michele Montemurro, fondatore e presidente del. Esso rappresenta un riconoscimento all'inventiva, allo zelo e alla determinazione di chiunque abbia messo a disposizione la propria capacità di “costruire" un'attività capace di dar frutti copiosi e redditizi (tale il significato dell'aggettivo “") in termini di benessere sociale e di progresso economico. Questo prestigiosoè stato consegnato nelle mani dell'avv. Francesco ...

Si è svolta nella giornata di ieri la cerimonia di consegna delFelix Magazine alla Società a partecipazione pubblica Ecoennaservizi che gestisce il servizio di igiene ambientale nel territorio del Comune di Enna. Il, che è stato ritirato ...... terza edizione nazionale delFelix - L'Italia che compete, per performance gestionali, affidabilità finanziaria e talvolta sostenibilità. Il settore più performante dell'anno ...(ANSA) - FIRENZE, 25 NOV - Iz Renewable Luxury, CoAimed, Dotzero, Relief sono queste le quattro start up che si aggiudicano la tappa toscana del Premio Cambiamenti promosso da Cna, accedendo alla ...Sono 203 le società di capitali con sede legale in Italia che giovedì sono state premiate suddivise per settori a Roma all’Università Luiss Guido Carli nel ...