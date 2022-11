Poca affluenza di pubblico al Mondiale? La FIFA smentisce | i dati

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 25 novembre 2022) Quello del Qatar è uno dei Mondiali più discussi in assoluto: innanzitutto ha portato alla sospensione dei maggiori campionati europei, evento mai visto sino ad ora. Inoltre, ha creato non poche discussioni dal punto di vista sociale e mediatico.Qatar22In un primo momento, faceva discutere anche la scarsa partecipazione alle gare in programma, ma laha smentito il dato tramite un comunicato stampa: si registra, infatti, un’media del 94% per il primo turno dei gironi. Il record lo si è ottenuto con l’ultima partita della giornata, Brasile-Serbia: sugli spalti presenti 88.103 spettatori.