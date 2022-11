Pnrr | Fitto “Ci stiamo confrontando | vedremo eventuali modifiche”

(Di venerdì 25 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sul“ci. Come noto, dopo la riunione della cabina di regia abbiamo avviato una fase di confronto specifico con le associazioni di categoria e le parti sociali. Adesso interverremo nel merito e ci sarà un confronto ulteriore su proposte specifiche”. Così Raffaele, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il, a margine del XX Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione di Coldiretti. “Siamo al lavoro da un mese, abbiamo individuato un metodo di lavoro e da lì è partito il confronto,monitorando dal punto di vista tecnico. I prossimi giorni individueremo, sempre sulla base del confronto con la Commissione europea. Il Piano – ricorda ...

... mi aspetto giudizio positivo da Bruxelles" Così RaffaeleMinistro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e ilal Forum internazionale dell'Agricoltura e dell'...Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il, Raffaele, a margine del Forum Coldiretti. "Adesso interverremo nel merito e ci sarà un confronto ulteriore ...ROMA (ITALPRESS) – Sul Pnrr “ci stiamo confrontando. Come noto, dopo la riunione della cabina di regia abbiamo avviato una fase di confronto specifico con le associazioni di categoria e le parti socia ...La premier: Governo studia decreto e nuova governance, al lavoro su semplificazioni e riforma dell’abuso d’ufficio. Confronto con la Ue per modificare il Piano. Incontro tra Fitto e Salvini sulle oper ...