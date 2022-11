Calciomercato.com

... perché in realtà il cammino che ci aveva portatotetto d'Europa era stato virtuoso, stabilendo ... Un gioco di una pesantezza unica, con le gare che sì, le vincevi, perché con Buffon, Nesta,e ......mrük, si è formata una piccola enclave italiana: sotto la guida tecnica di Andrea, ci ... Ed è stata proprio la sua fin qui deludente stagione a farmi rifletterepeso specifico del ... Pirlo sul Napoli: 'Lo paragono al mio Milan, giocano da paura' Andrea Pirlo, allenatore del Karagumruk in Turchia, ha rilasciato un'intervista a Diretta.it .: "Chi vince la Champions League Direi il City, ma anche il Napoli. Gioca molto bene e ci può provare. Se ...Mentre gli occhi del mondo sono rivolti al Mondiale, Andrea Pirlo in un'intervista esclusiva a Diretta.it. dice la sua sulla Champions League, dando anche il suo pronostico: "Chi ...