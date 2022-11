Pilotare l’aereo del vaccino anti Covid

Leggi su butac

(Di venerdì 25 novembre 2022) Su alcuni siti di “informazione indipendente” sono apparsi articoli che riprendono una frase detta da una ex dipendente Pfizer da poco andata in pensione. La frase che viene ripresa è questo virgolettato: Abbiamo pilotatomentre lo stavamo costruendo Siamo sempre al solito punto: quello dove si estrapolano le frasi dai loro contesti, si aggiunge quel tocco di sensazionalismo, un pizzico di allarmismo, ed ecco confezionato l’ennesimo articolo che serve esclusivamente a spaventare il lettore. Vediamo di capirci, la frase che avete letto è reale, viene detta da Kathrin Jansen in un’intervista rilasciata a Nature e pubblicata l’11 novembre. Il problema è che, secondo chi ha pubblicato gli articoli che stiamo trattando, quella frase fa riferimento al momento in cui i vaccini venivano distribuiti alla popolazione. Riporta ad esempio la testata di Matteo ...