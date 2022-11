(Di venerdì 25 novembre 2022) Otto mesi di reclusione per Fabio Pesci e Angelo Giardina, un anno e due mesi per Stefano Mercadanti e Luca Barone. Sono queste le richieste del procuratore generale Alessandro Bogliolo per i quattro ...

Agenzia ANSA

Ilera stato ripetutamente colpito anche mentre era a terra e aveva riportato contusioni e alcune fratture alle dita di una mano. Gli agenti, difesi dagli avvocati Paolo Costa e Aldo ...Come riportato da David Harding,dell'Independent , su Twitter , e confermato da ... La sua morte, causata secondo le prime ricostruzioni da undelle autorità, aveva indignato l'... Pestaggio giornalista: pg chiede condanne per 4 agenti Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Otto mesi di reclusione per Fabio Pesci e Angelo Giardina, un anno e due mesi per Stefano Mercadanti e Luca Barone. (ANSA) ...