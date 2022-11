Perché la moderazione della transfobia su Facebook non sta funzionando

Giornalettismo

... in coppia, se avete organizzato un fine settimana romantico, lo gusterete senza! Con ... In questo secondo caso sarete demoralizzati: non lo farete per una vostra scelta maun ......predefinita nell'infrastruttura cloud di Oracle) e di non rispettare le regole didei ... ad esempio, hanno riferito di aver prestato le loro capacità di elaborazione dei dati all'MSS... La moderazione transfobia su Facebook non funziona | Giornalettismo