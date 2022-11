Perché Binotto lascia la Ferrari? In arrivo le dimissioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 25 novembre 2022) L’ingegnere Mattiaha deciso di uscire di scena dalle dinamiche sportive della, per la mancanza di fiducia del presidente John Elkann. Le parti stanno definendo i termini di una separazione concordata, con l’annuncio ufficiale che arriverà presto. Tra le ipotesi per la sostituzione, si pensa all’a.d. Benedetto Vigna in versione «pro tempore». L’addio diallaIl rapporto tra lae Mattiasembrerebbe finire qui. Dai rumors che si sentono, l’annuncio ufficiale sarebbe questione di ore, visto che le parti starebbero definendo le clausole economiche che sanciscono i termini di una separazione annunciata e, a quanto pare, inaspettatamente concordata. La notizia è filtrata quasi casualmente da fonti estere, legate all’entourage del pilota ...