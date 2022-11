Per le coop della suocera di Soumahoro nuove rivelazioni | ingenti finanziamenti fuori gara

(Di venerdì 25 novembre 2022) - Indagini in corso e grande imbarazzo per la vicenda che coinvolge la famiglia del deputato che si è autosospeso dal gruppo Verdi - Sinistra italiana. 'Ho commesso una leggerezza'

- Indagini in corso e grande imbarazzola vicenda che coinvolge la famiglia del deputato che si è autosospeso dal gruppo Verdi - Sinistra italiana. 'Ho commesso una leggerezza'Come rivelato da Domani, il cognato, Richard Mutangana, altro figlio della fondatrice, si presentava come direttore dei progetti della Karibu, una delle duespecializzate in progettil'...«Perdere il lavoro è violenza», uno slogan scritto a grandi lettere rosse fa da scudo alla protesta dei 150 dipendenti Ipercoop. Una manifestazione che ha portato un ...