(Di venerdì 25 novembre 2022)su. Sembra destinata are la modifica introdotta dal governo in manovra che avrebbe legato la possibilità di pensionamento anticipato per le lavoratrici aldei....

Gazzetta del Sud

Opzione donna,del governo sulla modifica Intanto non si è ancora concluso il lavoro ... Nelle tabelle del Dpb, oltre a, Reddito e superbonus, figurano circa 15 - 16 miliardi di ...Legge di Bilancio 2023: per lequota 103 Per scongiurare il ritorno alla legge Fornero dal ... La misura però non è stata confermata: il possibilecomporta però la ricerca non ... Pensioni, dietrofront su Opzione donna: salta il legame con il numero dei figli Dietrofront su Opzione donna. Sembra destinata a saltare la modifica introdotta dal governo in manovra che avrebbe legato la possibilità di pensionamento anticipato per le lavoratrici ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...