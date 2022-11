Pensioni anticipate 2023 | hai tanti modi per pensionarti prima | Meloni-INPS cambia tutto

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 25 novembre 2022) Dal prossimo anno andare in pensionedei fatidici 67 anni potrà essere più semplice proprio perché la riforma dellemessa in campo dal governopotrà essere un ausilio veramente efficace per chi vuole ritirarsi dal lavorodell’età canonica prevista dal nostro ordinamentostico. Infatti in Italia per ritirarsi dal lavoro c’è bisogno di avere 67 anni di età e 20 anni di contributi. Ma come sappiamo se questa è la norma per ritirarsi dal lavoro c’è anche tutta una serie di possibilità offerte dalle. Ma proprio dall’anno prossimo leavranno corsie preferenziali molto più efficaci per uscire dal lavoro...