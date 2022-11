Paura a Roma | chiamate | pedinamenti e agguati sotto casa da parte dell’ex compagno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 25 novembre 2022). Unno di 53 anni, incensurato, arrestato dai carabinieri nelle ultime ore poiché ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori ai danni della sua ex compagna. La dinamica è terribile e classica allo stesso tempo: la donna voleva chiudere definitivamente la storia con l’uomo, ma lui, invece, aveva altri piani, e non accettava un rifiuto dadella sua ex, per questo avrebbe messo a punto tutta una serie di comportamenti molti, assidui, sempre più frequenti e frustranti per la compagna, portandola così a sporgere denuncia. E più la donna si allontanava, più l’uomo diventava insistente, asfissiante, sino ad arrivare ad una vera e propria percezione di pericolo. Violenza donne, Questore Palermo: “Fare di più sull’aspetto culturale”: l’ex insistente che si apposta ...