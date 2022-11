Pattinaggio artistico | Kevin Aymoz si porta avanti nello short program al Grand Prix di Espoo Secondo Malinin

RISULTATI SHORT PROGRAM FEEMINILE, GRAND PRIX A ESPOO Pl. Name Nation TSS = TES + PCS + CO PR SK Ded. - StN. 1 Loena HENDRICKX BEL 74.88 39.60 35.28 8.86 8.96 8.71 0.00 #12 2 Mai MIHARA JPN 73.58 39.... con un toccodecisamente incantevole. Il cuore delle festività è come sempre in Piazza ... Infine, la pista disu ghiaccio ( JFK On Ice ) è aperta dal 26 novembre 2022 al 22 ...Primo posto per gli azzurri dopo il programma corto.ROMA (ITALPRESS) - A Espoo, in Finlandia, è cominciata bene per i colori azzurri l'ultima ...Il Comune ha inoltre deciso di promuovere le varie manifestazioni promosse nell’arco dell’anno (come avvenuto con la mostra sul Crivelli) con apposite grafiche in house che valorizzano opere di artist ...