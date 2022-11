Partite Iva | Flat tax al 15% sugli aumenti fino a 40mila euro

... non sarà delegando ad altri partiti la rappresentanza degli operai, dei tecnici, dei professionisti, delle, delle imprese che potremo superare i deficit accumulati negli ultimi anni. È ...I problemi potrebbero sorgere, semmai, sull'innalzamento a 85mila euro della soglia per applicare l'aliquota del 15% come tassazione pere autonomi. L'Europa potrebbe chiedere un ...Una delle novità più rilevanti della manovra economica, riguarda la nuova Flat tax al 15% per gli incrementi di reddito delle partite Iva.Aumenta l’accisa sui tabacchi, ma anche per le sigarette senza combustione e i liquidi per le elettroniche si alzano i prezzi a gennaio 2023.