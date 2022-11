Parigi | se l' Italia non prende navi niente ricollocamenti

(Di venerdì 25 novembre 2022) "Se l'nonlee non accetta la legge del mare e del porto più sicuro non c'è motivo che i Paesi che fanno isiano Francia e Germania, che sono quelli che accolgono le ...

2022 - 11 - 25 15:28:52: se l'non prende le navi, niente ricollocamenti 'Se l'non prende le navi e non accetta la legge del mare e del porto più sicuro non c'è motivo che i Paesi ...L'iniziativa è nata nell'ambito di un incontro atra Macron, Petro e Alberto Fernández . Il ... Lula blocca le nomine di Bolsonaro per le ambasciate del Vaticano, dell'e dell'Argentina Il ...Il programma del carro armato europeo del futuro Mgcs è frutto della cooperazione tra Knds e la tedesca Rheinmetall, lanciata nel 2017 ...Nuovo capitolo del caso migranti. Nonostante l'Ue avesse rassicurato che tra Italia e Francia le tensioni fossero finite, il ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin, ha ...