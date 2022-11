Papa Francesco mi vuole morto | la chat del cardinale | terremoto in Vaticano

(Di venerdì 25 novembre 2022) Le parole che il cardianale Becciu avrebbe scritto in un messaggio inviato a Giovanna Pani il 22 luglio del 2021 sono di quelle pesanti. "Non pensavo arrivasse a questo punto:la mia morte". Il messaggio sarebbe stato scritto 48 ore prima che lo stesso Becciu registrasse insieme a Luisa Zambrano la telefonata con il Pontefice. La, resa nota dall'Adnkronos, è di quelle esplosive. La donna gli risponde: "Vedrai che la verità trionferà". La risposta è ancora più dura: "Per ora sono loro a trionfare e a trafiggerci!", "La vittoria sarà degli onesti", agginge. Poi la Pani avrebbe scritto un altro messaggio a Becciu: "È cattivo,la tua fine". E si riferisce a "su mannu" che tradotto sarebbe il "". A questo punto Beccio risponde: "Nonfare brutta figura per la condanna iniziale ...

Vatican News - Italiano

... così il cardinale Giovanni Angelo Becciu , imputato in Vaticano in un processo per la compravendita - truffa di un palazzo al centro di Londra, parla diin una chat con amici e ...2022 - 11 - 25 13:49:05: "É un crimine che distrugge l'armonia" 'Esercitare violenza contro una donna o sfruttarla non è un semplice reato, è un crimine che distrugge l'armonia, la ... Francesco: la violenza sulle donne è un crimine che distrugge armonia, poesia e bellezza Il cardinale Angelo Becciu risulta indagato con altre persone per associazione a delinquere. Si tratta di un filone d’indagine aperto dal promotore di giustizia vaticano Alessandro Diddi parallelament ...Così Papa Francesco su Twitter. — Papa Francesco (@Pontifex_it) November 25, 2022 Lo ha scritto in un tweet Bergoglio. Anche il Papa si pronuncia nella Giornata internazionale per l’eliminazione della ...