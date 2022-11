Paola Barale | “Mi davano 1 milione a sera per fare la sosia di Madonna Ho smesso quando un uomo mi ha chiesto di uscire da una torta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) “In questi anni mi hanno offerto ogni genere di reality e al terzo o quarto no hanno. Se non segui il gregge diventa difficile o forse non rispecchio quello di cui la tv ha bisogno adesso”. Fresca di eliminazione a “Ballando con le stelle”,parla della sua lontananza dal piccolo schermo. Una scelta consapevole fatta nel momento in cui la televisione è iniziata a cambiare rispetto a quella che l’ha vista grande protagonista negli anni Novanta e nei primi anni Duemila. “Ero abituata alla tv di una volta, quella di adesso mi starebbe stretta” confessa in un’intervista al Corriere. “Me ne sono andata via nel bel mezzo della mia popolarità e tutto perché non ci stavo dentro più. Figuriamoci ritornarci adesso. Ballando, non a caso, è un po’ quel genere di tv che ho sempre frequentato, fatto di professionismo: è la ...