(Di venerdì 25 novembre 2022) Per le celebrazionia Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, domenica 27 novembre alle ore 15 nella ex sala consiliare di via Risorgimento 15 si terrà un evento moderato dgiornalista Valeria Giacomello

7giorni

... Peschiera Borromeo,, Settala e Paullo) ma al momento lo studio sul potenziamento del Tpl nel Sud - Est Milanese, affidato nel 2017 alla società MM che fa capo al comune di Milano,ha ......si può quindi votare per un candidato all'uninominale e contemporaneamente per un partito che...sul Naviglio Cologno Monzese Gessate Gorgonzola Grezzago Inzago Liscate Masate Melzo... Pantigliate, "Non ti lascio alla notte" il libro di Claudia Cangemi accompagnato dalle letture dell'Associazione InDialogo Maesi: «Da oggi, per quattro anni, sarò LA presidente di Arcigay. E sottolineo il LA, a marcare la differenza profonda tra leadership femminile e leadership femminista. Giorgia Meloni, nell‘infrangere ...La nuova struttura, che permetterà di arricchire le iniziative culturali del paese, sorgerà sulle “ceneri” della vecchia fontana, in disuso da 30 anni ...