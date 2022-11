PALINSESTI 4-10 DICEMBRE | GFVIP AL SABATO | INCASTRATI | MI CASA ES TU CASA | LA FINALE DI XF

GF Vip a: doppio appuntamento al sabato. Con la distribuzione in Rai dei Mondiali in Qatar, l'intera programmazione televisiva sta subendo continue modifiche aiper adeguarli all'...... gli spot, da 15 secondi, interesseranno, anche in questo caso, tutte le fasce deie sono articolati in 210 messaggi, diffusi fino al 3. Ferrara Rinasce Immagini scaricabili:Il palinsesto Rai sta subendo diverse modifiche. Questi costeranno molto a Ballando con le stelle, che dovrà spostare la sua finale.A Courmayeur fervono i preparativi per l'apertura della stagione sciistica 2022/2023. Grazie alle nevicate dell'ultimo periodo e all'abbassamento delle temperature, il comprensorio è pronto a far part ...