Oumuamua | il misterioso corpo celeste? Come si è allontanato dal sole | l' ultimo mistero alieno

(Di venerdì 25 novembre 2022) Iloggetto a forma di sigaro, noto nel mondo degli ufologi”, sarebbe balzato oltre il nostronel 2017 e, ad oggi, sarebbe ancora l'unico oggetto interstellare ad avvicinarsi alla Terra. A confermare la tesi, molto accreditata fra chi si occupa di alieni è Avi Loeb, rinomato professore di Harvard, che ne ha parlato con The Sun. Gran parte della comunità scientifica l'ha considerata unata, ma Loeb non è convinto per tre ragioni principali. Secondo il professore lete hanno una "coda", chenon aveva. Inoltre cadeva ogni otto ore e la quantità di luce solare riflessa cambiava di un fattore pari a 10, "il che significa che ha una forma molto estrema, che molto probabilmente era piattauna frittella". ...

Esquire Italia

Mentreno, tutt'altro. David Wall Getty Images A trovare nuovi incredibili oggetti spaziali sarà molto presto il Vera C Rubin Observatory Legacy Survey of Space and Time (LSST). L'...Vi ricordate ', il primo oggetto interstellare avvistato nel nostro sistema solare Scoperto nel 2017, da ... La sfida è ardua visto che l'ospite, probabilmente un pezzo di ghiaccio ... Signori, ecco la missione da fantascienza per intercettare il più misterioso oggetto spaziale Negli ultimi tempi ne abbiamo individuati due, Oumuamua e 2I/Borisov, e senza dubbio ce ne sono molti altri. Erano anni che aspettavamo di avere i mezzi tecnologici adatti a rilevare oggetti interstel ...Un oggetto misterioso che ha volato attraverso il sistema solare nel 2017, secondo l'astronomo di Harvard Avi Loeb, è stato creato da una civiltà extraterrestre.