Orsetti fetish e documenti inquietanti | perché Balenciaga ha ritirato le sue due ultime campagne chiedendo scusa?

(Di venerdì 25 novembre 2022) Mentre la casa di moda si dice essere già in cerca della verità, il direttore creativo Demna si espone in prima persona: «Ci muoveremo legalmente contro le parti responsabili della creazione del set»

Vanity Fair Italia

Roma, 24 nov Foto di bambini condi pelouche decorati con inquietanti accessori, più adatti ai dungeon di un club sadomaso o al Gay Pride di turno: questa l'"ideona" di Balenciaga per la campagna Objects, la ...Roma, 24 nov Foto di bambini condi pelouche decorati con inquietanti accessori, più adatti ai dungeon di un club sadomaso o al Gay Pride di turno: questa l'"ideona" di Balenciaga per la campagna Objects, la ... X Factor 2022, i look del quarto live nel nome della coordinazione Bambini accostati a orsacchiotti dal gusto fetish e cinghie e collari che richiamano il bondage: Balenciaga ha lanciato (e poi ritirato) una campagna dal sapore controverso. Le foto promozionali di ...Dopo le polemiche esplose nei giorni scorsi, Balenciaga ritira la campagna Objects. La decisione è giunta dopo le numerose critiche in merito alla pubblicazione delle immagini che ritraevano bambini c ...