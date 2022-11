Oroscopo Paolo Fox | come andrà il weekend | le previsioni segno per segno di sabato 26 e domenica 27 novembre 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 25 novembre 2022) Sono in molti a riporre grandi aspettative nel. Il fine settimana non è solo un momento di relax, ma anche l’occasione per trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici e, per chi è solo, può essere il momento giusto per fare nuovi incontri.sarà questo ultimodi. Andiamo a vederepercosa prevede l’diFox.perAriete – Non soffermatevi troppo sulle cose, è il caso ogni tanto di lasciar correre. È proprio il momento di concedervi una paura, siete sovraffaticati sul piano professionale. Toro – Inutile litigare, è il caso che vi concediate un po’ di ...