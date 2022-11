Oroscopo Dicembre | Capricorno

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 25 novembre 2022) Life&People.it 22– 2o gennaio Venere e Mercurio nel vostro segno, Urano, Plutone e Nettuno a favore. Può un finale d’anno avere un cielo migliore? Fate il botto. Lo champagne ha meno bollicine di voi. Dicono che appartenete a un segno freddo, compassato, rigido, giudizioso, serioso, ma adesso siete straordinariamente eclettici, leggeri, simpatici, estrosi. Avete una gran voglia di leggerezza, di divertimento e spensieratezza. Sempre puntuali, molto precisi e rigorosi nel lavoro, ma nella vita affettiva siete meno scontati, prevedibili, emanate un fascino che intriga. Attenzione però a Capodanno: folleggiate sì, ma con la testa ben attaccata al collo. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Novembre 25, 2022 at 6:31 am.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are ...