Oroscopo di Paolo Fox | settimana dal 26 novembre al 2 dicembre 2022

(Di venerdì 25 novembre 2022) Anche per questa, la rivista DiPiù Tv ha pubblicato tutte le previsioni astrologi elaborate daFox dal 26al 2. L'Ariete sarà molto forte, mentre il Capricorno sarà molto affascinante. Vediamo, dunque, quale sarà l'della prossima. ARIETE – Vi attenderà unaeccellente: se dovete fare una richiesta ora, non fermatevi e se avete puntato sulla persona giusta riuscirete ad ottenere ciò che volete. Venere è favorevole e le relazioni sono favorite. Le coppie in crisi potranno recuperare, ma ci sarà anche la possibilità di voltare pagina. Nel lavoro, avrete Stelle importanti se cercate novità. TORO – Venere vi aiuterà a superare le incertezze degli inizi di, se ...

