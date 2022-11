Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 26-27 novembre 2022 | Ariete si lancia nella passione | il Sagittario deve stare attento

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 25 novembre 2022) Come andrà il prossimo fine settimana? Ce lo diceFox con le sue previsioni zodiacali.Se siete in coppia, durante il fine settimana riuscirete a ritrovare l’intesa. Venere in ottima posizione anche per i cuori solitari. A lavoro tornerete attivi. ToroSul fronte sentimentale sarete molto affiatati con il partner. Giove, invece, sarà dalla vostra parte per quanto riguarda il lavoro. GemelliBuone notizie per le coppie che stanno cercando di mettere in cantiere un progetto importante come l’arrivo di un figlio. A lavoro potrebbero esserci nuove opportunità. CancroQuesto fine settimana sarete particolarmente agitati. Provate a mantenere il controllo e a lavoro non perdete tempo con chi non ha nulla da dire. LeoneApprofittate di questo fine settimana per schiarirvi le idee su alcune questioni che stanno turbando la vostra ...