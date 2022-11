Oriana Marzoli | si sfoga con Sarah Altobello | “Tu come me | quando mi usavano e gettavano”

Antonino Spinalbese , noto ai più per il legame sentimentale avuto con Belen Rodriguez, ha deciso di mettere un punto alla conoscenza con. Parlando con la concorrente al Grande Fratello Vip 7 , il 27enne ligure ha spiegato infatti di non avere gradito le esternazioni con le quali quest'ultima, replicando alla riflessione ...Per ogni storia d'amore nata tra le mura della casa del Gf Vip ce n'è un altro che giunge al capolinea. Questa volta a scoppiare è la coppia formata da Antonino Spinalbese e, che durante le ultime settimane erano apparsi più vicini che mai. Non sempre, però, le relazioni vanno nella direzione che ci aspettiamo: nella giornata di ieri, infatti, l'...Dopo vari momenti di sconforto dovuti alla spiacevole situazione con Antonino, Oriana dice di aver ritrovato il sorriso ...Al "Grande Fartelo Vip" basta una parola di troppo per ribaltare amicizie e amori. E' successo ad Antonino Spinalbese, che ha deciso d'interrompere la sua conoscenza con Oriana Marzoli dopo un comment ...