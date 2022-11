Omicidi Roma | autopsie | quadro di ‘esagerata’ violenza

Leggi su italiasera

(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) – Decine di coltellate su ognuna delle tre donne uccise. E’ undi esagerataquello che emerge dai primi risultati dell’autopsia eseguita sui corpi delle tre donne uccise la scorsa settimana nel quartiere Prati a. Le coltellate, secondo quanto emerso dall’esame autoptico eseguito al policlinico Gemelli, sono state inferte in più parti del corpo, oltre che al collo e al torace, anche alla testa. Non è ancora chiaro se le ferite siano state inferte con la stessa arma, che non è ancora stata trovata. In carcere accusato per il tripliceo c’è Giandavide De Pau. L'articolo proviene da Italia Sera.