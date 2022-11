Olio Campania verso l’Igp | pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea la domanda di registrazione

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 25 novembre 2022)di oggi ladidella Indicazione geografica protetta “”, ai sensi del Regolamento comunitario Ue n. 1151/12, relativo alla protezione delle denominazioni d’origine tipiche dei prodotti agroalimentari.Sta per concludersi quindi l’iter per il riconoscimento dell’ambito marchio comunitario, promosso dal Comitato promotore nel 2019. Nei prossimi 3 mesi dalla pubblicazione ed in assenza di eventuali opposizioni da parte degli altri Paesi membri, la Commissionerenderà definitiva ladella IGP con apposito Regolamento di attuazione.La necessità per la filiera di varare iniziative di maggiore impatto sui mercati ...