Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi la domanda di registrazione della Indicazione geografica protetta '', ai sensi del Regolamento comunitario Ue n. 1151/12, relativo alla protezione delle denominazioni d'origine tipiche dei prodotti agroalimentari. Sta per concludersi quindi l'iter per il ...Dai vigneti che producono il vino, alla gestione e coltivazione degli ulivi e produzione d'in collaborazione con Unaprol e Aprol, al programma di imboschimento con Arbolia (Bosco antico ... Olio Campania verso l'Igp, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea la domanda di registrazione - Ildenaro.it Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi la domanda di registrazione della Indicazione geografica protetta “Olio Campania”, ai sensi del Regolamento comunitario Ue n. 1151/12, relativo alla ...Se non vi saranno opposizioni da parte degli altri Stati europei, tra tre mesi sarà registrata l'IGP. È il primo passo per costruire finalmente una politica di filiera nel settore dell'olio di oliva n ...