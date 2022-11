Olio Campania Igp | ok da Bruxelles L’assessore Caputo | Primo passo per costruire una politica di filiera

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 25 novembre 2022) “L’iscrizione dell’nel registro dell’albo IGP è una realtà. Se non vi saranno opposizioni da parte degli altri Stati europei, tra tre mesi sarà registrata l’IGP. È ilperfinalmente unadinel settore dell’di oliva nella nostra regione. Una opportunità straordinaria per valorizzare gli oli del territorio e i produttori campani con un marchio di tutela ampio. Terminata l’istruttoria da parte della Comunità europea, ora non rimane che aspettare checompleti l’iter previsto dal Regolamento per la registrazione della denominazione”. Lo ha annunciatoall’Agricoltura della Regione, Nicola, dopo la ...