Olimpia Milano | Messina | “La squadra ha reagito | ma la stagione di Eurolega è compromessa”

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ettore, coach dell’, ha commentato la sconfitta contro il Fenerbache nella regular season di2022/2023: “La reazione dellac’è stata, ho apprezzato il loro impegno. Solitamente non facciamo allenamenti severi tra una gara e l’altra, ma ieri è stato necessario in quanto dovevamo sistemare determinate cose. Ad un certo punto della partita sono emersi i nostri problemi, specialmente con le tante palle perse nel terzo quarto. Siamo stati comunque bravi a restare aggrappati alla sfida. Ci tengo a ringraziare il pubblico per il bel clima creato e per il supporto in un momento così difficile. Dico grazie anche al Signor Armani ed al Signor Dell’Orco per il gesto di grande sostegno nei confronti miei e dei ragazzi“.ha poi proseguito: “La ...