Olanda-Ecuador | le formazioni ufficiali | fuori Depay

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 25 novembre 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida traed, valida per la seconda giornata del gruppo A. Entrambe le squadre hanno vinto la prima gara e con un successo questa sera potrebbero già qualificarsi per gli ottavi di finale, se l’altra gara tra Qatar e Senegal dovesse terminare in parità. Gli Orange hanno battuto la nazionale africana per 2-0 grazie alle reti nel finale di Cody Gakpo e Davy Klaassen. Proprio il gol del raddoppio, arrivato al minuto 98, è il penultimo in una Coppa del Mondo dal 1966 (esclusi i tempi supplementari), dopo quello di Mehdi Taremi per l’Iran nella sconfitta per 6-2 contro l’Inghilterra, sempre in questa edizione (minuto 102). L’è imbattuta da 14 partite nella fase a gironi dei Mondiali e non ha subito gol nelle ultime quattro ...