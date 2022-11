Oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Palazzo Chigi illuminato di rosso. Parte commissione bilaterale

(Di venerdì 25 novembre 2022) - Sono state 104 leuccise dall'inizio dell'anno fino al 20 novembre, 88 hanno trovato la morte per mano dei familiari. Onu: nel mondo ogni ora 5sono uccise dal partner. Degli oltre ...

la Repubblica

- Sono state 104 le donne uccise dall'inizio dell'anno fino al 20 novembre, 88 hanno trovato la morte per mano dei familiari. Onu: nel mondo ogni ora 5 donne sono uccise dal partner. Degli oltre ...Due storie diverse. Due donne diverse. Due donne chenon ci sono più. Entrambe vittime di uomini che le hanno strappate alla famiglia, ai sogni e ...un evento dell'Asp in occasione della... 25 novembre, oggi la Giornata contro la violenza sulle donne (ANSA) - MILANO, 25 NOV - Mercati azionari asiatici attorno alla parità nell'ultima giornata della settimana, con gli operatori che ...Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio, nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l’umanità, ribadisce papa Francesco ...