Offerta Dazn Black Friday | sconto di 40 euro per la carta prepagata Plus da 3 mesi

(Di venerdì 25 novembre 2022)lancia la suaper chi ama lo sport e vuole anticipare i regali di Natale. Si tratta infatti di un’importante promozione per quanto riguarda ilsu Amazon, per cui la piattaforma di streaming sportivo propone unadigitale col, ovvero la visione in contemporanea su due dispositivi diversi e con diverse connessioni internet e sei dispositivi da poter associare contemporaneamente, al prezzo di 79.90. Un risparmio di ben 40rispetto al costo di listino e losarà disponibile fino al 28 novembre. Per usufruire dell’, bisogna cliccare su Amazon nella pagina dedicata al prodotto ufficiale, a quel punto indicare la mail ...

... includendo nella nostraon e off platform contenuti di realtà editoriali che abbracciano ... il calcio', commenta Ughetta Ercolano , Senior Vice President Content diItalia. 'Cronache Live ...Per tutti coloro che non sceglieranno il Barbera, l'televisiva prevede che la gara sarà trasmessa da Sky,e Helkbiz Live. Sky Sport canale 255 oppure in streaming su Sky Go o sull'App ...Arriva l'offerta di Dazn per il Black Friday: previsto uno sconto di 40 euro per la carta prepagata Plus da 3 mesi ...La partnership prevede la distribuzione congiunta di Cronache di spogliatoio Live, mezza maratona social di live streaming che racconta l'andamento del Campionato e che ora sarà visibile anche su Dazn ...