Autosprint.it

... sulla carta più di quanto non lo sia stato un 2022 pure ricco di mal di pancia, emersi a fine stagione e con Alonso a elencare tutte le volte in cui le manovre disono state sopra le righe. Che ...George Russell 9 E qui siamo davanti a qualcosa di, rompiballe nel modo giusto, perché ... Esteban7,5 Costante, regolare, quasi sempre a punti, poco incline all'errore, molto incline ad ... Ocon: bello aver battuto Alonso, è mancato solo il podio E' a suo modo un'impresa aver fatto più punti di Alonso in una stagione ed Esteban Ocon sottolinea quella che definisce la sua stagione più completa in F1 ...Alessandra Leoni | Esteban Ocon: "Vorrei fare le mie più vive congratulazioni a tutta la squadra, qui in pista e negli stabilimenti di Enstone e Viry, per ...