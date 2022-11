Il Foglio

...da padel negli ultimi anni è stata impetuosa in città e la scorsa estate a finire nell'del ciclone erano state le strutture del Surf Club: contro di loro è stato presentato un ricorso al...... sul principio politico, sulla battaglia ideologica C'è spazio per il canto commosso di due anime perse Per il road movie che non offre punti d'approdo all', scansioni scenografiche, scene ... “Occhio ai Tar, il Pnrr è a rischio”. Parla il viceministro Bignami In Puglia fermata l’alta velocità da un tribunale. Il governo Meloni è preoccupato: così passa una logica suicida per l’Italia ...Per il giudice amministrativo il like sui social equivale a un assenso pieno al post e al suo contenuto Occhio ai like sui social, non sono considerati “neutri” dalla giustizia. Attenzione, dunque, ai ...