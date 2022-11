Nuovo stadio San Siro | Sala | “Percorso a ostacoli”

Dobbiamo fare il giusto, che vuol dire tutelare da un lato i diritti di chi vive in quei quartieri e dall'altro delle squadre che legittimamente chiedono un. Dopodiché non è che possiamo ...Noi dobbiamo fare ciò che è giusto, da un lato tutelare i diritti di chi vive in quei quartieri, dall'altro delle squadre che legittimamente chiedono un. Dopo di che non è che possiamo ...Noi dobbiamo fare ciò che è giusto, da un lato tutelare i diritti di chi vive in quei quartieri, dall'altro delle squadre che legittimamente chiedono un nuovo stadio. Dopo di che non è che possiamo ...Elisa e Muse insieme per un duetto da brividi. E' uscito infatti il nuovo singolo che vede Matt Bellamy unire la sua potente voce con quella avvolgente dell'artista italiana in "Ghosts (how I move on) ...