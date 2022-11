Nuova Peugeot 308 finalista del premio Autobest 2023

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 25 novembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – I 31 giornalisti indipendenti del settore auto, membri della giuriae provenienti da 31 paesi europei, hanno selezionato la308 tra i sei modelli finalisti di questo prestigioso. A metà dicembre, la giuria di questa 22esima edizione assegnerà il titolodi “Best Buy Car of Europe” all’auto che rappresenta il migliore acquisto in Europa per il. Lanciata a fine 2021 è già saldamente posizionata fra le tre vetture compatte (del segmento C) più vendute in Europa. Si è già distinta per avere ottenuto numerosi premi, tra cui il German Car of The Year 2022, il Women’s World Car of The Year 2022, il Red Dot Award 2022 e il Trophèe de l’Argus 2022. Ambiziosa per il suo contributo all’innalzamento del posizionamento della gamma del ...