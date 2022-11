Nuova Bmw 3 0 CSL | edizione limitata | 560 cv e prezzo da capogiro

Sarà prodotta in soli 50 esemplari, la3.0 CSL. Che omaggia il mito dell'antenata con un "sei in linea" da 560 CV, il più potente mai visto su unastradale. LA CILIEGINA SULLA TORTA - Sembrano non voler finire mai, in casa ...AVVENTURA Se il mercato di MotoGP e quello della Formula 1 sono ormai conclusi, c'è ancora ... Yamaha (Razgatlioglu - Locatelli), Kawasaki (Rea - Lowes), Honda (Lecuona - Vierge) e(Redding e ...È l’ultima proposta del costruttore bavarese, un modello sportivo pensato, progettato e creato internamente a BMW M, per raggiungere il più puro piacere di guida ed entusiasmare 50 fortunati collezion ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...