Nuoto | record del mondo di Kliment Kolesnikov nei 50 dorso in vasca corta La FINA lo omologherà?

(Di venerdì 25 novembre 2022) Segnali di una certa vitalità. Si stanno svolgendo in questa settimana i campionati russi in, nel Water Palace di Kazan, sede della rassegna continentale dell’anno passato nella piscina da 25 metri. Leggendo i risultati si può affermare che i russi, impossibilitati a gareggiare nelle competizioni internazionali per le note vicende legate al conflitto in Ucraina, sono decisamente in condizione. Tra questi,(argento olimpico a Tokyo nei 100e sei volte oro nelle rassegne iridate in) è quello che ha convinto maggiormente. Dopo aver nuotato i 100in 48.42 (miglior tempo aldel 2022), nei 50 metri di questo stile il russo ha stabilito il nuovo primato del(22.11), migliorando il ...

... vuole continuare ad aggiungere gradi al suo essere campione di, come ha confermato ai ... "Sono contento di essere tornato - ha detto Bicelli - dopo il mio secondomondiale, registrato ...Di quale pasta sia fatto, lo ha già dimostrato, cogliendo ripetuti successi nelle acque nazionali e internazionali e mettendosi al collo medaglie pesanti, non solo in campo italiano, ma anche iridate ...Kliment Kolesnikov migliora il record mondiale dei 50 dorso in vasca corta, nel corso dei giochi della solidarietà tra russi. Il ventiduenne moscovita, argento olimpico nei 100 dorso a Tokyo, ferma il ...