Nuoto di fondo | clamoroso | assegnate le medaglie agli Europei di Roma per la 25km! Trionfo per Mario Sanzullo | cinque podi azzurri

(Di venerdì 25 novembre 2022) Sono passati tre mesi e poco più, le polemiche, soprattutto nei primi giorni, sono state tantissime. Oggi è stata presa una decisione (viene da dire poco tempestiva, per usare un eufemismo). Ledella 25 km in acque libere deglidi(prova svolta nel mare di Ostia), sono state definitivamente. Da ricordare ciò che era accaduto nella competizione continentale in terra capitolina: le gare, sia al maschile che al femminile, erano state rinviate a causa delle condizioni instabili del meteo, per poi essere disputate, nonostante il vento e qualche onda a penalizzare la prova. Ad un certo punto, dal nulla, l’interruzione, dopo oltre tre ore di nuotata (limite utile per assegnare i risultati), senza però mettere in palio le, in pratica ...