ilGiornale.it

solo hanno usato la mia voce a fini commerciali, ma hanno ridoppiato il mio personaggio per vendere dei prodotti. Era l'unica cosa per cuinegato il mio consenso e hanno decisamente ...... buttato per terra e colpito ripetutamente tra le gambe, fino a quandoho iniziato a sanguinare ... Quando l'uomo si è reso conto che ero piena di sangue anche sul volto echiamato le guardie ... "Non avevo più il potere...": la rivelazione della Merkel su Putin e la guerra